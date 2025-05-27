Tokat'ta Dolu ve Sağanak Yağışlar Etkili Oldu

Tokat'ta Dolu ve Sağanak Yağışlar Etkili Oldu
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Tokat ve Reşadiye ilçelerinde etkili olan dolu ve sağanak yağış, yerleri beyaza bürüyerek bazı araçlara zarar verdi. Reşadiye'nin Irmak köyünde ise sağanak sonucu sel oluştu.

Tokat ve Reşadiye ilçesinde dolu ve sağanak etkili oldu.

Kentte öğleden sonra yaklaşık 10 dakika dolu yağdı. Yağış sonrası yerler beyaza büründü.

Bazı araçlar dolu yağışından zarar gördü.

Reşadiye ilçesine bağlı Irmak köyünde sağanak etkili oldu.

Sağanak nedeniyle köyde sel oluştu.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel
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