Tokat'ta Dolandırıcılık: İki Kadın 1,8 Milyon Lira Kaybetti

Tokat'ta, kendilerini polis olarak tanıtan iki zanlının, 10 gün arayla iki kadını toplamda 1,8 milyon lira dolandırarak tutuklandığı bildirildi. Şüpheliler, dolandırdıkları kadınlardan 900 bin lira değerinde para ve ziynet eşyası aldı.

Tokat'ta 10 gün arayla 2 kadını yaklaşık 1,8 milyon lira dolandırdığı iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Soğukpınar Mahallesi'nde tek başına yaşayan G.S'ye telefonda kendilerini polis olarak tanıtıp "adınız terör örgütüne karıştı" diyen A.A. ve C.A.Ş, evine gittikleri kadından yaklaşık 900 bin lira değerinde para ve ziynet eşyasını alarak uzaklaştı.

İki zanlı 10 gün sonra Gülbahar Hatun Mahallesi'nde tek yaşayan M.Ü. isimli kadını da aynı yöntemle dolandırdı. Zanlılar "polis ve savcı" olduklarını söyledikleri kadından 900 bin lira değerindeki ziynet eşyasını evden alarak ayrıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, iki olayı aydınlatmak için bölgedeki güvenlik kameralarını inceledi. Dört saatlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin Amasya'nın Suluova ilçesinde yaşadığını belirledi.

Amasya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle yürütülen operasyonla A.A. ve C.A.Ş, ikametlerinde yakalanarak Tokat'a getirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel
