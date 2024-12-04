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Tokat'ta Diş Sağlığı Taraması ve Bilgilendirme Etkinliği

Tokat'ta Diş Sağlığı Taraması ve Bilgilendirme Etkinliği
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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri, Turhal Atatürk Ortaokulu'ndaki öğrencilere yönelik ağız ve diş sağlığı taraması gerçekleştirdi. Etkinlikte öğrencilere diş sağlığının önemi anlatıldı ve çeşitli oyunlarla keyifli vakit geçirmeleri sağlandı.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri ve Tokat Gençlik Merkezi iş birliğiyle Turhal Atatürk Ortaokulu öğrencilerine yönelik ağız ve diş sağlığı taraması yapıldı.

TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, etkinlik, öğrencilere ağız ve diş sağlığının önemi konusunda bilgilendirme yapılarak başladı. Ardından, çeşitli oyunlarla çocukların keyifli vakit geçirmeleri sağlandı. Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri, etkinlik süresince sağlık taramalarını gerçekleştirirken, aynı zamanda öğrencilere ağız bakımının önemi hakkında da bilgi verdi.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi tarafından topluma katkı sağlama misyonu doğrultusunda düzenlenen etkinlik, Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerinin teorik bilgilerini pratikte uygulamalarına ve mesleki becerilerini geliştirmelerine yardımcı olurken, çocukların da eğlenceli bir şekilde diş sağlığı konusunda bilinçlenmelerini sağladı.

Kaynak: AA / Mustafa Coşkun Sarık - Güncel
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