Kızıldere Anmasına Jandarma Müdahalesi: 78 Gözaltı

(TOKAT) - Tokat'ta Mahir Çayan ve arkadaşlarını anmak isteyen Devrimci Gençlik Dernekleri üyelerine Almus Kaymakamlığının giriş yasağı nedeniyle izin verilmedi; güvenlik güçlerinin müdahalesiyle 78 kişi gözaltına alındı.

30 Mart 1972'de Mahir Çayan ve arkadaşlarının Kızıldere'de öldürülmesinin yıldönümünde anma yapmak isteyen Devrimci Gençlik Dernekleri üyeleri, Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Ataköy köyüne gitmek istedi.

Ancak Almus Kaymakamlığı tarafından 27 Mart-1 Nisan tarihleri arasında getirilen giriş yasağı kapsamında jandarma ekipleri grubun köye girişine izin vermedi. Güvenlik güçleriyle dernek üyeleri arasında yaşanan gerginlik sonrası jandarma jopla müdahalede bulundu ve 78 kişi gözaltına alındı. Bir jandarma personelinin "Bu sizi kurtarmaz. Bakın Sovyetler Birliği dağıldı arkadaşlar" sözleri dikkat çekti.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada müdahaleye tepki gösterdi. Koçyiğit, "Kızıldere katliamının yıldönümünde 'On'lar'ı anmak için Kızıldere'ye gitmek isteyen Devrimci Gençlik Dernekleri (DGD) üyelerine yönelik yasaklar, engellemeler ve kolluk şiddeti kabul edilemez. Gençlerin demokratik haklarını kullanması suç değildir. Gözaltına alınan 78 genç derhal serbest bırakılmalı, işkence ve kötü muameleye son verilmelidir!" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA
