Tokat'ta Devrilen Otomobilde 7 Kişi Yaralandı
Tokat-Niksar kara yolu üzerindeki Gümenek köyü mevkisinde meydana gelen kazada, 19 yaşındaki sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu devrilen otomobilde 7 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Tokat'ta devrilen otomobildeki 7 kişi yaralandı.
E.A. (19) idaresindeki 27 AIZ 326 plakalı otomobil, Tokat- Niksar kara yolu Gümenek köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada sürücü ile Y.T.Y. (25), Y.Y.A. (19), A.K. (19), Y.B.Y. (19), E.A. (18) ve H.İ.Y. (19) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel