Tokat'ta Devrilen Otomobilde 6 Kişi Yaralandı
Tokat'ın Erbaa ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil tarlaya devrildi. Kazada biri bebek olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı ve 4 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde tarlaya devrilen otomobildeki biri bebek 6 kişi yaralandı.
Furkan T. (24) yönetimindeki 60 AP 598 plakalı otomobil, Karayaka beldesi yakınlarında tarlaya devrildi.
Kazada sürücü ile A.E.T. (1), K.T. (25), A.T. (43), A.T. (52) ve Ş.Ö. (51) yaralandı.
Araçta sıkışan 4 kişi itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.
Yaralılar, ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Erol Yıldız - Güncel