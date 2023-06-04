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Tokat'ta devrilen minibüsteki 14 tarım işçisi kendi imkanlarıyla kurtuldu

Tokat'ta devrilen minibüsteki 14 tarım işçisi kendi imkanlarıyla kurtuldu

Güncel Haberler

Tokat'ta devrilen minibüsteki 14 tarım işçisi araçtan kendi imkanlarıyla çıktı.

Tokat'ta devrilen minibüsteki 14 tarım işçisi araçtan kendi imkanlarıyla çıktı.

Kadir Uymaz'un (59) kullandığı 60 HP 807 plakalı minibüs il merkezinden aldığı işçileri, Turhal ilçesine götürürken yolda şarampole devrildi.

Minibüste bulunan ve yara almayan 14 tarım işçisi devrilen araçtan kendi imkanlarıyla kurtuldu.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: AA / Dursun Ekrem Er - Güncel

Tokat HP Güncel Haberler

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