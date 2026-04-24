Tokat'ta depremde hasar gördüğü için yıkılan minarenin yerine yenisi yapıldı

Tokat'ın Niksar ilçesinde mart ayında meydana gelen depremde hasar gördüğü için yıkılan minarenin yerine yenisi yapıldı.

Niksar merkezli 13 Mart'ta meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremde, Kümbetli Köyü Camisi'nin minaresinin hasar gördüğü tespit edilmişti.

Bunun üzerine Niksar Kaymakamlığı koordinasyonunda, Tokat İl Özel İdaresi ekiplerince yürütülen çalışmalarda risk oluşturan minare yıkıldıktan sonra yenisinin yapılması için çalışma başlatılmıştı.

Tamamlanan minare, hizmete sunuldu.

Vatandaşlar, çalışmalara katkı sağlayan Tokat İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ahmet Kayhan, İl Genel Meclis üyeleri ve görev yapan ekiplere teşekkür etti.