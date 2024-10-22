Üye Girişi
Haberler

Tokat'ta Çoban Karla Mahsur Kaldı

Tokat'ta Çoban Karla Mahsur Kaldı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde bir çoban, yağış sonrası 1500 metre yükseklikteki Kalender Yaylası'nda sürüsüyle birlikte kar yüzünden mahsur kaldı. Yardım için babasını arayan çoban, belediye iş makinesiyle ulaşılan yaylada koyunlarına yem ve ot verildi.

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde bir çoban sürüsüyle yaylada mahsur kaldı.

Bölgede etkili olan kar yağışının ardından 1500 metre rakımda yer alan Kalender Yaylası'nda kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.

Yaylada çobanlık yapan Serdar Erdem (22), sabah kalktığında yaylanın karla kaplı olduğunu gördü. Sürüsü için yemi olmayan Erdem, babası Yusuf Erdem'i arayarak yardım istedi.

Yusuf Erdem, Niksar'a bağlı Arpaören köyünden traktörüne yüklediği ot ve yemlerle yaylaya hareket etti. Yaylaya yaklaştıkça kar kalınlığı artarken Erdem, Belbaşı Geçidi ile yayla arasında yolda kaldı.

Başçiftlik Belediyesini arayan Erdem yardım istedi. Belediyenin gönderdiği iş makinesi ile yolu açılan yaylaya ulaşım sağlanarak koyunlara yem ve ot ulaştırıldı.

Kaynak: AA / Erkut Aymak - Güncel

Yerel Haberler Başçiftlik 3-sayfa Güncel Yaşam tokat

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin çağrısına destek: Tarihi bir fırsat penceresi açıldı

Bahçeli'nin Öcalan'la ilgili sözleri için bakın ne dedi

 Bahçeli'nin Öcalan çağrısı sonrası DEM Parti'de hareketlilik

Bahçeli'nin Öcalan çağrısı sonrası DEM Parti'de hareketlilik

 PKK liderinin kardeşi Mehmet Öcalan: Kimse kimseyi aldatmasın

Bahçeli'ye Öcalan cephesinden ilk yanıt
'Öcalan' çağrısının yankıları sürüyor: Endişen varsa, düne kadar elini öptüğün Bahçeli'ye git

"Endişen varsa, düne kadar elini öptüğün Bahçeli'ye git"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yavuz Ağıralioğlu'nun partisinin adı ne olacak? Yavuz Ağıralioğlu parti kurdu mu, kimler var? KHK affı çıkacak mı, KHK'lılar mesleklerine dönecek mi ? Genel Af çıkacak mı, ne zaman çıkacak? Tabii Spor 4-5-6 CANLI izle! (ŞİFRESİZ KANAL) Tabii Spor 4,5,6 kesintisiz donmadan canlı maç yayın izleme linki! E devlet'ten partiden nasıl istifa edilir? Siyasi Parti istifa sorgulama ekranı 2024! Tabii Spor 1-2-3 CANLI izle! (ŞİFRESİZ LİNK) Tabii Spor kesintisiz donmadan canlı maç yayın izleme linki! 28 Ekim okullar yarım gün mü 2024? Monaco Kızılyıldız CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Monaco Kızılyıldız maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Enneagram nedir? Milan Club Brugge CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Milan Club Brugge maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? İstanbul'da yangın mı çıktı? İstanbul yangın SON DAKİKA! Yangın söndü mü? (Gaziosmanpaşa)
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.