Tokat'ta Cinsel İstismar İddiasıyla 2 Kişi Tutuklandı
Tokat'ın Erbaa ilçesinde, 14 yaşındaki bir kıza cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla 16 ve 23 yaşındaki iki kişi gözaltına alındı. Ailelerinin şikayeti üzerine olayın ortaya çıkmasının ardından, zanlılar adli mercilere sevk edilerek tutuklandı.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde yaşı küçük bir kıza cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, 14 yaşındaki E.Ş'nin ailesi, kızlarına istismarda bulunduklarını öne sürerek Y.Ç. (16) ve Ç.Ö. (23) hakkında şikayette bulundu.
Şikayet üzerine gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Nöbetçi hakimliğe çıkarılan zanlılar, "cinsel istismar" suçlamasıyla tutuklandı.
Kaynak: AA / Erol Yıldız - Güncel