Tokat'ta cinayet şüphelisi aileden baba ve oğlu adliyede (2)
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BABA VE OĞLU TUTUKLANDIEmniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen İsa Gür ve oğlu Mert Gür sevk edildikleri mahkemece; Ahmet Kayısı'yı öldürmekten suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
BABA VE OĞLU TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen İsa Gür ve oğlu Mert Gür sevk edildikleri mahkemece; Ahmet Kayısı'yı öldürmekten suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Fatih YILMAZ/ TOKAT,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Yılmaz - Güncel