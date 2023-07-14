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Tokat'ta cinayet şüphelisi aileden baba ve oğlu adliyede (2)

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BABA VE OĞLU TUTUKLANDIEmniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen İsa Gür ve oğlu Mert Gür sevk edildikleri mahkemece; Ahmet Kayısı'yı öldürmekten suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BABA VE OĞLU TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen İsa Gür ve oğlu Mert Gür sevk edildikleri mahkemece; Ahmet Kayısı'yı öldürmekten suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Fatih YILMAZ/ TOKAT,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Yılmaz - Güncel

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