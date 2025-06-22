Tokat'ta Çıkan Yangında Ahşap Ev Kullanılmaz Hale Geldi

Tokat'ta Çıkan Yangında Ahşap Ev Kullanılmaz Hale Geldi
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Tokat'ın Zile ilçesinde bir ahşap evin çatısında başlayan yangın, tüm evi sardı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü, ev kullanılmaz hale geldi.

TOKAT'ın Zile ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ahşap ev kullanılmaz hale geldi.

Yangın, saat 23.00 sıralarında Zile ilçesine bağlı Karacaören köyünde meydana geldi. Hatun Gökduman'a ait 2 katlı ahşap evin çatısında bilinmeyen nedenle başlayan yangın, kısa sürede tüm evi sardı. Yangını gören köy sakinlerinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürülürken, ev ise kullanılmaz hale geldi.

Jandarma, yangınla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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