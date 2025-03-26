Tokat'ta Silahlı Kavga: 2 Yaralı
Tokat'ın Niksar ilçesinde bir kahvehanede çıkan silahlı kavgada H.D. ve M.A. yaralandı. İki kişi arasındaki husumet nedeniyle başlayan tartışma kavgaya dönüştü ve H.D. tabancayla C.A'ya ateş açtı. Kavga sırasında M.A. da yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından H.D. gözaltına alındı.
Tokat'ın Niksar ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Bağlar Mahallesi Şehit Er Kasım Karakaya Sokak'ta bulunan kahvehanede aralarında husumet olan H.D. ile C.A. tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.D, tabancayla C.A'ya ateş etti.
Bu sırada kavgayı ayırmaya çalışan M.A. da tabancayla yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri H.D'yi gözaltına aldı.
Kaynak: AA / Ahmet Can Korkmaz - Güncel