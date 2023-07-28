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Tokat'ta çıkan ot yangını söndürüldü

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Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde çıkan ot yangını, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Hatipli Beldesi Garipler Mezarlığı mevkisinde bir tarlada ot biçen traktörün biçer dişlilerinin taşa sürtmesinden oluşan kıvılcımlar nedeniyle yangın çıktı. Bozçalı Belediyesi ve Başçiftlik Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde çıkan ot yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Hatipli Beldesi Garipler Mezarlığı mevkisinde bir tarlada ot biçen traktörün biçer dişlilerinin taşa sürtmesinden oluşan kıvılcımlar nedeniyle yangın çıktı.

Olay yerine sevk edilen Bozçalı Belediyesi ve Başçiftlik Belediyesine ait itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

Kaynak: AA / Erkut Aymak - Güncel

Başçiftlik İtfaiye Tokat Güncel Haberler

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