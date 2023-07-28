Tokat'ta çıkan ot yangını söndürüldü

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde çıkan ot yangını, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Hatipli Beldesi Garipler Mezarlığı mevkisinde bir tarlada ot biçen traktörün biçer dişlilerinin taşa sürtmesinden oluşan kıvılcımlar nedeniyle yangın çıktı. Bozçalı Belediyesi ve Başçiftlik Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.