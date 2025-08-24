Tokat'ta Çıkan Örtü Yangını Kontrol Altına Alındı

Tokat'ın Çayören köyü yakınlarında çıkan örtü yangını, itfaiye ekiplerinin bir saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni için inceleme başlatıldı.

TOKAT'ta çıkan örtü yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile 1 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, saat 15.30 sıralarında merkeze bağlı Çayören köyü yakınlarında çıktı. Alevleri fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangının yerleşim alanlarına ulaşmaması için ekipler müdahale ederken, çevredeki vatandaşlar da küreklerle söndürme çalışmalarına destek verdi. Yaklaşık bir saat süren yoğun müdahalenin ardından alevler kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber: Fatih YILMAZ-TOKAT-DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
