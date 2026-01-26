Haberler

Tokat'ta garaj çatısındaki karı küremeye çalışan kişi kar kütlesiyle birlikte yere düştü

Tokat'ın Turhal ilçesinde garajının çatısındaki karı küremeye çalışan Hüsamettin İlkaya, kar kütlesiyle birlikte yere düşerken güvenlik kamerasına yansıyan anlar dikkat çekti.

Tokat'ın Turhal ilçesinde garajının çatısındaki karı küremeye çalışan Hüsamettin İlkaya, kar kütlesiyle birlikte yere düştü.

Sarıkaya Köyü'nde yaşayan İlkaya, yoğun kar yağışının ardından garajının çatısındaki biriken karları kürekle temizlemeye başladı.

İlkaya, bir süre sonra sac plakalardan oluşan çatıdan, kar kütlesiyle birlikte kayarak yere düştü.

Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, Hüsamettin İlkaya'nın kar kütlesiyle birlikte çatıdan kayarak düştüğü, karların içerisinden doğrulduğu, o sırada köpeğiyle birlikte yoldan geçen bir kişinin geri dönerek küreği kardan çıkarıp İlkaya'ya verdiği ve çıkan gürültü üzerine ev sakinlerinin pencereye geldiği görülüyor.

Kaynak: AA / Hüseyin Daylak - Güncel
