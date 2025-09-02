Haberler

Tokat'ta Boğulma Tehlikesi Geçiren Çocuğu Balıkçı Kurtardı

Güncelleme:
Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir balıkçı, Kelkit Çayı'nda boğulma tehlikesi geçiren bir çocuğu kurtardı. Yavuz Akın, çocuğun sudan çıkarılmasının ardından sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

Erbaa ilçesinde yaşayan Yavuz Akın (52), dün oğluyla birlikte Kelkit Çayı'nda oltayla balık tutarken, suya giren ismi öğrenilemeyen çocuğun çırpındığını fark etti. Akın, suya girip çocuğu çıkardı. O anlar çevreden bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde Akın'ın çocuğu sudan çıkardıktan sonraki anları yer aldı. Küçük çocuk, çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
