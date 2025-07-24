Tokat'ta Boğularak Hayatını Kaybeden Kuzenlerin Cenazesi Defnedildi

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Tokat'ın Erbaa ilçesinde Kelkit Çayı'nda boğulan iki kuzenin cenazesi, Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Aile, kuzenlerin kaybolmasının ardından yapılan çalışmalar sonucunda 23 Temmuz'da cansız bedenlerine ulaşıldığını açıkladı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde Kelkit Çayı'nda boğulan 2 kuzenin cenazesi, defnedildi.

Erbaa Devlet Hastanesi morgundan alınan Zafer ve Dilek Ateş'in cenazesi, Çatalan köyündeki Merkez Camisi'ne getirildi.

Burada Zafer ve Dilek Ateş'in yakınları taziyeleri kabul etti.

İki kuzenin cenazesi, öğle namazının ardından amcaları Celil Ateş tarafından kıldırılan namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

İlçede yaşayan Dilek (22) ve Zafer Ateş'ten (24) 22 Temmuz Salı akşam saatlerinden itibaren haber alamayan aileleri durumu polise bildirmiş, yürütülen çalışma sonucunda kuzenlerin cansız bedenleri 23 Temmuz'da Kelkit Çayı'nda bulunmuştu.

Kaynak: AA / Erol Yıldız - Güncel
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