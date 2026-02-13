17 yaşındaki Berkay'ı bıçaklayarak öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet
Turhal ilçesi Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'nde 3 Mart 2025'te çıkan tartışmada bıçaklanarak yaralanan Berkay Melikoğlu, kaldırıldığı Turhal Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Olaya ilişkin açılan davanın 4'üncü duruşması, Zile Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Berkay Melikoğlu'nun ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Ahmet Muhammet Özkal, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.