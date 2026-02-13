Haberler

17 yaşındaki Berkay'ı bıçaklayarak öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet

17 yaşındaki Berkay'ı bıçaklayarak öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet
Güncelleme:
Tokat'ın Turhal ilçesinde Berkay Melikoğlu'nun bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada, tutuklu sanık Ahmet Muhammet Özkal ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

TOKAT'ın Turhal ilçesinde, Berkay Melikoğlu'nun (17) bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada tutuklu sanık Ahmet Muhammet Özkal (19), ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Turhal ilçesi Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'nde 3 Mart 2025'te çıkan tartışmada bıçaklanarak yaralanan Berkay Melikoğlu, kaldırıldığı Turhal Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Olaya ilişkin açılan davanın 4'üncü duruşması, Zile Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Berkay Melikoğlu'nun ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Ahmet Muhammet Özkal, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

