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Tokat'ta Behzat Bulvarı'nda Asfalt Çalışmaları Başladı

Tokat'ta Behzat Bulvarı'nda Asfalt Çalışmaları Başladı
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Tokat Belediyesince ulaşımın önemli arterlerinden biri olan Behzat Bulvarı'nda 1. etap asfalt çalışmaları başlamış olup, Başkan Yazıcıoğlu çalışmaları yerinde inceledi.

Tokat Belediyesince Behzat Bulvarı'nda asfalt çalışmaları başladı

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tokat'ta ulaşımın önemli arterlerinden biri olan Behzat Bulvarı'nda 1. etap asfalt çalışmaları başladı. Ekipler, deforme olmuş asfaltı kaldırarak zemin düzenleme ve kaldırım çalışmalarına hız verirken, bulvarın modern bir görünüme kavuşması için çalışıyor.

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Behzat Deresi'nin de geçtiği bulvar üzerindeki çalışmaları yerinde inceledi.

Yazıcıoğlu, "Vatandaşlarımız neyi talep ediyorsa biz onu yapıyoruz. Behzat Bulvarı'nda önce altyapıdaki eksiklikleri gideriyoruz, ardından sıcak asfalt serimiyle bu bölgeyi modern ve konforlu hale getireceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel
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