Tokat'ta bariyerlere çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı - Haberler

Tokat'ta bariyerlere çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı
AA - Erol Yıldız - Güncel
Tokat'ın Erbaa ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.
Zeynep Öztürk (27) yönetimindeki 05 ACD 202 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Değirmenli Kavşağı'nda bariyerlere çarparak yan yattı.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan Emine Akpınar (41), Didem Suay (30), Tuğba Sevim (26) ve Figen Karatepe (28) yaralandı.
Yararlılar ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
AA / Erol Yıldız - Güncel