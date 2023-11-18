Tokat'ta bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
- Güncelleme:
Güncel Haberler
Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Reşadiye-Niksar kara yolunda Kenan Barman idaresindeki 41 APD 854 plakalı otomobil yol kenarındaki bariyerlere çarparak durdu.
Kazada, araçtaki Sevgi ve Alma Barman yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Niksar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Güncel