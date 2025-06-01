Tokat'ta Bariyerlere Çarpan Araçta 4 Kişi Yaralandı
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde bariyerlere çarpan hafif ticari aracın kazasında sürücü ile birlikte 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde bariyerlere çarpan hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı.
S.G. idaresindeki 34 HA 5355 plakalı hafif ticari araç, Tokat-Reşadiye kara yolu Darıderesi mevkisinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.
Kazada, sürücü ile araçtaki 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Reşadiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel