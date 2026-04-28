Tokat'ta Ballıca Mağarası yolunda çökme meydana geldi
Tokat'ın Pazar ilçesinde UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Ballıca Mağarası'nın yolunda çökme meydana geldi.
Pazar ilçesi ile Ballıca Mağarası arasındaki kara yolunun 7. kilometresinde, Ballıca köyü yakınlarında yolda toprak kayması sonucu çatlaklar oluştu.
Yetkililerin çökmenin meydana geldiği yerde dubalarla önemler aldıkları görüldü.
Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu