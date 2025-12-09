Haberler

Tokat'ta Bahçelievler Mahallesi muhtarlık binası yenilerek hizmete açıldı

Güncelleme:
Tokat Belediyesi, Bahçelievler Mahallesi muhtarlık hizmet binasını kapsamlı bir tadilat ile modernize ederek hizmete açtı. Açılışı Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu gerçekleştirdi.

Tokat'ta Bahçelievler Mahallesi muhtarlık binası yenilerek hizmete sunuldu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tokat Belediyesi tarafından Bahçelievler Mahallesi muhtarlık hizmet binası, kapsamlı tadilat sürecinin ardından tamamen yenilenerek hizmete açıldı.

Kullanım alanları baştan sona modernize edilen bina, hem mahalle sakinlerinin hem de muhtarlık teşkilatının daha verimli ve nitelikli hizmet sunabilmesi için günümüz ihtiyaçlarına uygun şekilde yeniden düzenlendi.

Muhtarlık binasının açılışı Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu tarafından gerçekleştirildi.

Yazıcıoğlu, muhtarlıkların vatandaşla belediye arasında en güçlü köprülerden biri olduğunu vurgulayarak, "Bahçelievler Mahalle Muhtarlığımızın hizmet binasını baştan sona yenileyerek daha fonksiyonel, daha çağdaş yapıya kavuşturduk. Amacımız hem muhtarlarımızın görevlerini daha rahat icra edebilmeleri hem de hemşehrilerimizin hizmete erişimini kolaylaştırmaktır. Tokat Belediyesi olarak üretken belediyecilik anlayışımızla mahallelerimizin ihtiyaçlarına yönelik hizmetleri sürdüreceğiz. Bahçelievler Mahallemize hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Programa Belediye Başkan yardımcıları Recep Bozdemir ve İbrahim Hayri Korkmaz, Bahçelievler Mahalle Muhtarı Nurettin Gürer ile mahalle sakinleri katıldı.


Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
