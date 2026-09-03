Tokat'ta Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi

Tokat'ta bağımlılıkla mücadelede farkındalık eğitimi gerçekleştirildi.

Tokat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Gençlik Merkezi'nde verilen eğitime Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü bünyesinde il ve ilçelerde görev yapan personel katıldı.

Yeşilay Tokat Şubesinin destek verdiği seminerde YEDAM Sosyal Hizmet Uzmanı Elif Sevim Yılmaz, bağımlılık, bağımlılığa yaklaşımı anlattı, YEDAM'ın tanıtımını yaptı.

Yapılan eğitimle, bağımlılıkla mücadelede farkındalığın artırılması ve doğru yaklaşım konusunda bilgi ve deneyimlerin paylaşılması amaçlandı.

Kaynak: AA