Bağ evinden tarım aletleri çalındı; 6 gözaltı

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde bağ evinden tarım aletlerinin çalınması ile ilgili 6 kişi, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, 24 Şubat akşamı ilçeye bağlı Karayaka beldesinde meydana geldi. E.B.'ye ait bağ evinden tarım aletleri, B.K., M.B., S.Ö., S.T. ve E.D. tarafından çalındı. 5 kişi daha sonra çaldıkları motoru satmak üzere S.G.'ye getirdi. Diğer yandan E.B., bağ evindeki tarım aletlerinin çalındığını fark edince durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, tespit ettikleri 6 kişiyi yakaladı. 6 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çalınan tarım aletleri de E.B.'ye teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı