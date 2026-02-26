Haberler

Bağ evinden tarım aletleri çalındı; 6 gözaltı

Bağ evinden tarım aletleri çalındı; 6 gözaltı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir bağ evinden tarım aletlerinin çalınması olayı sonrası jandarma, 6 şüpheliyi yakalayarak adliyeye sevk etti. Çalınan aletler sahibine teslim edildi.

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde bağ evinden tarım aletlerinin çalınması ile ilgili 6 kişi, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, 24 Şubat akşamı ilçeye bağlı Karayaka beldesinde meydana geldi. E.B.'ye ait bağ evinden tarım aletleri, B.K., M.B., S.Ö., S.T. ve E.D. tarafından çalındı. 5 kişi daha sonra çaldıkları motoru satmak üzere S.G.'ye getirdi. Diğer yandan E.B., bağ evindeki tarım aletlerinin çalındığını fark edince durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, tespit ettikleri 6 kişiyi yakaladı. 6 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çalınan tarım aletleri de E.B.'ye teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Teröristler, hain emellerine ulaşamadan yakalandı

MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Teröristler hain emellerine ulaşamadı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Juventus - Galatasaray maçını izlerken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

Juventus-Galatasaray maçını izleyen taraftar hayatını kaybetti
O artık vali değil: İşte Kübra Güran Yiğitbaşı'nın kontrolü altında olacak birimler

O artık vali değil: İşte kontrolü altında olacak kritik birimler
17 yıldır kayıp olan Ebru'nun öldürüldüğü ortaya çıktı; eski eniştesi ve ablası adliyede

Genç kız 17 yıl önce kaybolmuştu! Kan donduran gerçek ortaya çıktı
Bir ilimiz bu olayı konuşuyor! Çocuğunu hastanede çocuk özlemi çeken adama verdi

Çocuğunu hastanede çocuk özlemi çeken adama verdi
Juventus - Galatasaray maçını izlerken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

Juventus-Galatasaray maçını izleyen taraftar hayatını kaybetti
Ronaldo, İspanyol kulübünü satın aldı

Her erkeğin hayali olan şeyi bir çırpıda yaptı
'Mardinli öğretmen' diye paylaşıldı, gerçek çok başka çıktı

"Mardinli öğretmen" dediler, gerçek çok başka çıktı