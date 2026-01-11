Haberler

Tokat'ta oğlunun öldürdüğü baba defnedildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tokat'ta mülk satışı nedeniyle tartışan Mustafa Cankurtaran, babası Zihni Cankurtaran'ı baltayla öldürdükten sonra cesedini depoya bıraktı. Olay, kızlarının ihbarı ile ortaya çıktı.

TOKAT'ta mülk satışı tartışmasında Mustafa Cankurtaran'ın baltayla öldürüp, cesedini işletmeciliğini yaptığı sitede depoya bıraktığı babası Zihni Cankurtaran (79), toprağa verildi.

Olay, 9 Ocak'ta Topçam Mahallesi'nde meydana geldi. Yunanistan'dan memleketi Tokat'a gelen Zihni Cankurtaran, iddiaya göre mülk satışı meselesi yüzünden oğlu Mustafa Cankurtaran ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mustafa Cankurtaran, babasını baltayla öldürdü. Olayın ardından Cankurtaran, babasının cansız bedenini işletmeciliğini yaptığı sitede havuzun yanındaki depo bölümüne taşıdı. Mustafa Cankurtaran'ın, cesedin fark edilmemesi ve kokuyu önlemek için üzerine kireç döktüğü belirlendi.

KIZLARININ İHBARI CİNAYETİ AYDINLATTI

Bursa'da yaşayan kızları, Zihni Cankurtaran'dan haber alamayınca durumu Tokat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bildirdi. Çalışma başlatan polis ekipleri, Mustafa Cankurtaran'ı gözaltına aldı. Cankurtaran ifadesinde suçunu itiraf etti. Olaya ilişkin Cankurtaran'ın yanı sıra 5 kişi daha gözaltına alındı.

Otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınan Zihni Cankurtaran'ın cenazesi, kent merkezindeki Takyeciler Camii'nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Erenler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ / TOKAT,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Bomba iddia: ABD önümüzdeki günlerde İran'a saldırı düzenleyecek

Komşu alev alev yanarken bu iddia tansiyonu iyice yükseltecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rakibine yaptığı faul pahalıya patladı: Ömür boyu futboldan men

Rakibine yaptığı faul pahalıya patladı: Eşi benzeri görülmemiş ceza
ABD'nin İran'a yönelik müdahale tehdidi İsrail'i yüksek alarm durumuna geçirdi

İsrail yüksek alarm durumuna geçti
Bomba iddia: ABD, Maduro operasyonunda gizemli bir silah kullandı

Bu iddia doğruysa çok vahim! Askerler kan kusup bir anda yere yığılmış
Şehit annesi ve kızını otobüse almayan şoföre silahlı saldırı

Tepkilerin odağındaki şoföre saldırı! Gündem yaratacak Peker detayı
Rakibine yaptığı faul pahalıya patladı: Ömür boyu futboldan men

Rakibine yaptığı faul pahalıya patladı: Eşi benzeri görülmemiş ceza
Tepkiler çığ gibi! Oosterwolde'den olay yaratacak Icardi paylaşımı

Tepkiler çığ gibi! Jayden Oosterwolde'den olay yaratacak paylaşım
İstanbul'un göbeğindeki AVM'de korkunç olay! 2. kattan düşen genç hayatını kaybetti

İstanbul'un göbeğindeki AVM'de korkunç olay