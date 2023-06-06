Üye Girişi
Haberi Paylaş
Tokat'ta ayının saldırdığı çocuk yaralandı

Tokat'ta ayının saldırdığı çocuk yaralandı

Güncel Haberler

Tokat'ta ayı saldırısı sonucu yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.

Tokat'ta ayı saldırısı sonucu yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, koyunlarını meradan il merkezine bağlı Semerci köyüne götüren Erdal Yıldırım, havanın sisli olduğu Batmantaş köyü kırsalında beraberindeki oğlu Enes Yıldırım'ı (11) karnından yaralanmış halde buldu.

Baba Yıldırım, ayının saldırısına uğradığını belirten oğlunu Tokat Devlet Hastanesine götürdü.

Pençe darbeleriyle ağır yaralanan çocuk ameliyata alındı.

Kaynak: AA / Dursun Ekrem Er - Güncel

Erdal Yıldırım Enes Yıldırım Tokat Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title