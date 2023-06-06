Tokat'ta ayının saldırdığı çocuk yaralandı
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Tokat'ta ayı saldırısı sonucu yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.
Tokat'ta ayı saldırısı sonucu yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, koyunlarını meradan il merkezine bağlı Semerci köyüne götüren Erdal Yıldırım, havanın sisli olduğu Batmantaş köyü kırsalında beraberindeki oğlu Enes Yıldırım'ı (11) karnından yaralanmış halde buldu.
Baba Yıldırım, ayının saldırısına uğradığını belirten oğlunu Tokat Devlet Hastanesine götürdü.
Pençe darbeleriyle ağır yaralanan çocuk ameliyata alındı.
Kaynak: AA / Dursun Ekrem Er - Güncel