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Tokat'ta aydınlatma direğine çarpan otomobilde yaralanan Mert, 5 gün sonra öldü

Tokat'ta aydınlatma direğine çarpan otomobilde yaralanan Mert, 5 gün sonra öldü

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TOKAT'ın Erbaa ilçesinde, aydınlatma direğine çarpan otomobilde yaralanan Mert Yıldırım (21), tedavi gördüğü hastanede 5 gün sonra yaşamını yitirdi.

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde, aydınlatma direğine çarpan otomobilde yaralanan Mert Yıldırım (21), tedavi gördüğü hastanede 5 gün sonra yaşamını yitirdi.

Kaza, geçen cuma günü saat 20.00 sıralarında Erek Mahallesi Karayaka Bulvarı'nda meydana geldi. Mustafa Temiz (21) yönetimindeki 60 ADZ 104 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki beton aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobilin sürücüsü ile yanında bulunan arkadaşı Mert Yıldırım araçta sıkışırken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan 2 kişi, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden kurtarılıp, sağlık görevlilerine teslim edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Buradaki tedavisinin ardından Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Mert Yıldırım, kazadan 5 gün sonra, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim Uğur - Güncel

Erbaa Tokat Güncel Haberler

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