Tokat'ta av tüfeğini temizlerken kendini vuran genç yaralandı - Haberler

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Tokat'ta av tüfeğini temizlerken kendini vuran genç yaralandı

AA - Ekber Türkoğlu - Güncel
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Tokat'ta av tüfeğini temizlerken kendini vuran genç yaralandı

Tokat'tın Yeşilyurt ilçesinde av tüfeğini temizlerken kendini vuran genç yaralandı.

Tokat'tın Yeşilyurt ilçesinde av tüfeğini temizlerken kendini vuran genç yaralandı.

İddiaya göre, ilçeye bağlı Ekinli köyünde yaşayan 20 yaşındaki Hüseyin Kurt, evlerinde kendisine ait ruhsatsız av tüfeğini temizlemeye başladı. Temizlik sırasında av tüfeğinin ateş alması sonucu Kurt, sol dizinden yaralandı.

Ailenin sağlık ve jandarma ekiplerine haber vermesinin ardından Kurt, ambulansla Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

AA / Ekber Türkoğlu - Güncel

Hüseyin Kurt, Yeşilyurt, Jandarma, Tokat, Güncel, Haberler

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