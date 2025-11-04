Tokat'ta Av Tüfeği Kazası: Amca Hayatını Kaybetti

TOKAT'ta, arkadaşlarıyla tartıştıktan sonra evine gidip av tüfeğini almak isteyen Mesut G. (37), kendisine engel olmak isteyen amcası Cuma G.'yi (50) kazara vurup öldürdü.

Olay, dün gece saatlerinde Kemalpaşa köyünde meydana geldi. Mesut G., köyde arkadaşlarıyla tartıştıktan sonra evine giderek ruhsatsız av tüfeğini almak istedi. Bu sırada durumu fark eden amcası Cuma G., Mesut G.'ye engel olmak istedi. İddiaya göre amca ile yeğen arasında yaşanan arbede sırasında tüfek ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Cuma G., omzundan ağır yaralandı. Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Cuma G., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mesut G. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.