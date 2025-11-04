Haberler

Tokat'ta Av Tüfeği Kazası: Amca Hayatını Kaybetti

Tokat'ta Av Tüfeği Kazası: Amca Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tokat'ta tartışma sonrası av tüfeğini almak isteyen Mesut G., engel olmaya çalışan amcası Cuma G.'yi yanlışlıkla vurdu. Cuma G., hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı.

TOKAT'ta, arkadaşlarıyla tartıştıktan sonra evine gidip av tüfeğini almak isteyen Mesut G. (37), kendisine engel olmak isteyen amcası Cuma G.'yi (50) kazara vurup öldürdü.

Olay, dün gece saatlerinde Kemalpaşa köyünde meydana geldi. Mesut G., köyde arkadaşlarıyla tartıştıktan sonra evine giderek ruhsatsız av tüfeğini almak istedi. Bu sırada durumu fark eden amcası Cuma G., Mesut G.'ye engel olmak istedi. İddiaya göre amca ile yeğen arasında yaşanan arbede sırasında tüfek ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Cuma G., omzundan ağır yaralandı. Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Cuma G., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mesut G. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin iddianame tamamlandı! İşte istenen cezalar

İşte Ferdi Zeyrek'in can verdiği faciada istenen cezalar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arda Güler takım arkadaşını sildi: Onunla oynamak istemiyorum

Takım arkadaşını sildi: Onunla oynamak istemiyorum
Bakan Şimşek: Bazı fonlar üzerinden manipülasyonlar yapıldığını biliyoruz

Bakan Şimşek yeni gündemin fitilini ateşledi: Her şeyin farkındayız
Selçuk İnan'ın büyük hedefi Galatasaray

Bu sözleri Galatasaraylıları kızdıracak
Naci Görür'den gece gündüz sallanan şehrimiz için uykuları kaçıracak uyarı

Gece gündüz sallanan şehrimiz için uykuları kaçıracak uyarı
Arda Güler takım arkadaşını sildi: Onunla oynamak istemiyorum

Takım arkadaşını sildi: Onunla oynamak istemiyorum
MHP lideri Bahçeli: Demirtaş'ın tahliyesi hayırlı olur

Bahçeli'den tahliyesi konuşulan Demirtaş'la ilgili ezber bozan sözler
Trabzonspor'a Stefan Savic'ten kötü haber

Taraftarlar şokta: Milli ara sonrasına kadar forma giyemeyecek
John Heitinga, Osimhen'i dünyaca ünlü iki eski golcüyle kıyasladı

Osimhen'i karşılaştırdığı iki dünyaca ünlü golcünün isimleri bomba
Kenan İmirzalıoğlu'nun yatırım haritası genişliyor! Gözünü diktiği yeni il belli oldu

Gizli servet planı ortaya çıktı! Gözünü diktiği yeni il belli oldu
Kına gecesine kaydedilen görüntüye bakın! 'Bu evlilik yürümez' yorumları yapılıyor

Görüntü kına gecesinden! "Bu evlilik yürümez" yorumları yapılıyor
Beğeni yağıyor! Sahaya bayrak dikmeye giden futbolcusuna engel oldu

Sahalarda görmek istediğimiz hareketler
İdmanı tamamlayamadı! Yunus Akgün'ün sahalardan uzak kalacağı süre belli oldu

İdmanı tamamlayamadı! Yıldız oyuncu en az 3 hafta yok
Ronaldo'nun ailesi Türkiye'ye geldi

Ronaldo'nun ailesi Türkiye'de
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.