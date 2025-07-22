Tokat'ta Arazi Yangını: 10 Dönüm Zarar Gördü
Tokat'ın Turhal ilçesine bağlı Kuytul köyünde çıkan yangında 10 dönümlük alan yandı. İhbar sonrası bölgeye sevk edilen orman işletme ve jandarma ekipleri, yangını yaklaşık 1 saatlik çalışma ile kontrol altına aldı.
Tokat'ın Turhal ilçesinde çıkan yangında 10 dönümlük alan zarar gördü.
İlçeye bağlı Kuytul köyünde bilinmeyen nedenle arazi yangını çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Turhal Orman İşletme Müdürlüğü ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Turhal Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında yaklaşık 10 dönümlük alan zarar gördü.
Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel