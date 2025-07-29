Tokat'ta Aranan Hükümlü Jandarma Tarafından Yakalandı
Tokat'ın Niksar ilçesinde, hakkında 25 yıl hapis cezası bulunan Yusuf Göçe jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Operasyon sırasında jandarma çavuşu Mehmet Avni Karakan ayağını kırdı ve hastaneye kaldırıldı.
Tokat'ın Niksar hakkında 25 yıl hapis cezası bulunan kişi jandarma ekiplerince yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kasten öldürme, hükümlü veya tutuklunun kaçması suçundan hakkında 25 yıl hapis cezası bulunan Yusuf Göçe'nin (46) ilçeye bağlı Serenli beldesinde olduğunu belirledi.
Merkez Karakolu ve Niksar 4. JASAT ekiplerince operasyon düzenlendi. Engebeli arazide kaçan Göçe'yi yakalayan Uzm. J Andarma Çavuş Mehmet Avni Karakan, mücadele sırasında Gökçe'yle yere düştü. Karakan'ın ayağı kırıldı. Şüpheli gözaltına alındı.
Ayağı kırılan Karakan hastaneye kaldırıldı.
Şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.