Tokat'ta, aranan 47 kişi yakalandı
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TOKAT'ta jandarmanın düzenlediği operasyonda çeşitli suçlardan aranan 47 kişi yakalandı.
TOKAT'ta jandarmanın düzenlediği operasyonda çeşitli suçlardan aranan 47 kişi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şüphelilere yönelik Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Emrah Ünalan-JASAT Mercek Operasyonu düzenledi. Operasyonda, çeşitli suçlardan aranan 47 kişiyi yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda, 17,32 gram esrar, 7,25 gram metamfetamin, 1 uyuşturucu kullanma aparatı, 5 uyuşturucu hap, 9 mm. çapında ruhsatsız tabanca ve şarjörü, 3 bin 440 doldurulmuş satışa hazır makaron, 5 bin boş makaron ele geçirildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel