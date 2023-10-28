Tokat'ta, aranan 47 kişi yakalandı

TOKAT'ta jandarmanın düzenlediği operasyonda çeşitli suçlardan aranan 47 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şüphelilere yönelik Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Emrah Ünalan-JASAT Mercek Operasyonu düzenledi. Operasyonda, çeşitli suçlardan aranan 47 kişiyi yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda, 17,32 gram esrar, 7,25 gram metamfetamin, 1 uyuşturucu kullanma aparatı, 5 uyuşturucu hap, 9 mm. çapında ruhsatsız tabanca ve şarjörü, 3 bin 440 doldurulmuş satışa hazır makaron, 5 bin boş makaron ele geçirildi.