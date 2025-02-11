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Tokat'ta Apartman Yangını: 3 Kişi Dumandan Etkilendi

Tokat'ta Apartman Yangını: 3 Kişi Dumandan Etkilendi
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Tokat'ta bir apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Yangın, Kaleardı Mahallesi'ndeki 6 katlı lojmanda meydana geldi. İtfaiye ekipleri, binadaki 12 kişiyi tahliye etti.

Tokat'ta apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaleardı Mahallesi Melik Ahmet Gazi Caddesi'nde bulunan 6 katlı Maliye lojmanında Mehmet Onurluaş'ın ikamet ettiği birinci kattaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Tokat Belediyesi itfaiyesiyle polis ve Çamlıbel Elektrik Dağıtım AŞ ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ve polis ekiplerince binada bulunan 12 kişi ile kedi ve 2 muhabbet kuşu tahliye edildi, dumandan hafif şekilde etkilenen 3 kişi ambulansla hastaneye götürüldü.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonucu dairede hasar meydana geldi.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel
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