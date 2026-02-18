Haberler

Tokat'ta amatör ligdeki kavga kamerada

Tokat'ta amatör ligdeki kavga kamerada
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TOKAT'ta Bölgesel Amatör Ligi'nde maç sonrası çıkan kavga, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

TOKAT'ta Bölgesel Amatör Ligi'nde maç sonrası çıkan kavga, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Tokat'ta oynanan Topçamspor-Erbaa Güreş İhtisasspor müsabakasında kavga çıktı. Topçamspor'un, 2-0 mağlup ettiği maçın ardından iki futbolcu arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Çevredekilerin araya girmesi ile kavga büyümeden önlendi. O anlar, cep telefonu görüntülerine yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Terörsüz Türkiye sürecinde tarihi gün! 7 bölümden oluşan rapor tamamlandı

Türkiye'de tarihi gün! 7 bölümden oluşan rapor hazır, işte detaylar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Melek Baykal'dan Akasya Durağı itirafı: Çok sevdiğim bir iş değil

En sevmediği diziyi bu sözlerle açıkladı
Trump'ın koltuğu sallanıyor! Bu iddia doğruysa ortalık fena karışır

Koltuğu sallanıyor! Bu iddia doğruysa ortalık fena karışır
Fenomenlere vergi şoku! Yedikleri bedava yemekler pahalıya patlayacak

Fenomenlere soğuk duş! Yedikleri bedava yemekler pahalıya patlayacak
Türk gazeteciden Spalletti'yi delirten soru! Şoke oldu

Türk gazeteciden Spalletti'yi delirten soru!
Melek Baykal'dan Akasya Durağı itirafı: Çok sevdiğim bir iş değil

En sevmediği diziyi bu sözlerle açıkladı
Galatasaray'ın tarihi zaferinde tribünlerden dikkat çeken an

Galatasaray'ın tarihi zaferine tek hareketiyle damga vurdu
Ünlü futbolcuyu zorla askere götürmek istedi, ortalık fena karıştı

Ünlü futbolcuyu zorla askere götürmek istedi, ortalık fena karıştı