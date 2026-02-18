Tokat'ta amatör ligdeki kavga kamerada

TOKAT'ta Bölgesel Amatör Ligi'nde maç sonrası çıkan kavga, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Tokat'ta oynanan Topçamspor-Erbaa Güreş İhtisasspor müsabakasında kavga çıktı. Topçamspor'un, 2-0 mağlup ettiği maçın ardından iki futbolcu arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Çevredekilerin araya girmesi ile kavga büyümeden önlendi. O anlar, cep telefonu görüntülerine yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı