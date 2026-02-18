Tokat'ta amatör ligdeki kavga kamerada
TOKAT'ta Bölgesel Amatör Ligi'nde maç sonrası çıkan kavga, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
TOKAT'ta Bölgesel Amatör Ligi'nde maç sonrası çıkan kavga, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Tokat'ta oynanan Topçamspor-Erbaa Güreş İhtisasspor müsabakasında kavga çıktı. Topçamspor'un, 2-0 mağlup ettiği maçın ardından iki futbolcu arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Çevredekilerin araya girmesi ile kavga büyümeden önlendi. O anlar, cep telefonu görüntülerine yansıdı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı