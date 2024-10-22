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Tokat'ta Alkollü Sürücü Yayaya Çarparak Öldürdü

Tokat'ta Alkollü Sürücü Yayaya Çarparak Öldürdü
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Tokat'ın Zile ilçesinde, yolun karşısına geçmek isteyen Sadık Bozdemir'e çarparak ölümüne neden olan alkollü sürücü S.D. tutuklandı.

TOKAT'ın Zile ilçesinde, yolun karşısına geçmek isteyen Sadık Bozdemir'e (23) çarparak ölümüne neden olan ve alkollü olduğu belirlenen sürücü S.D. (38) yakalanıp, tutuklandı.

Kaza, 19 Eylül'de Zile ilçesi Minare-i Sagır Mahallesi, Şeyh Ahmet Caddesi'nde meydana geldi. Plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Sadık Bozdemir'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Bozdemir, ağır yaralandı. İlk müdahalenin ardından Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bozdemir, doktorların çabalarına rağmen yaşamını yitirdi.

Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin 05 DR 447 plakalı otomobili kullanan S.D. olduğunu belirlerdi. Zile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yakaladığı S.D.'nin 200 promil alkollü olduğu belirlendi. S.D., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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