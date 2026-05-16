Haberler

Otomobilin çarptığı kadın, ağır yaralandı; sürücü alkollü çıktı

Otomobilin çarptığı kadın, ağır yaralandı; sürücü alkollü çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tokat'ta yolun karşısına geçmeye çalışan H.A. isimli kadına otomobil çarptı. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, sürücünün 2.68 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücü gözaltına alındı.

TOKAT'ta yolun karşısına geçmeye çalışan H.A. (35) isimli kadına, otomobil çarptı. Kadın ağır yaralanırken, otomobil sürücü alkollü çıktı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında kent merkezindeki Ayhan Çevik Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan K.A. idaresindeki 60 AFM 804 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan H.A.'ya çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı kadın, ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan H.A.'nın durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

2,68 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, otomobil sürücüsü K.A.'ya alkol alıp almadığı sorguladı. Kontrolde sürücünün 2,68 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücü gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
MİT, Türkiye aleyhine çalışan uluslararası bir ajan ağını çökertti! 7 kişi tutuklandı

Türkiye aleyhine çalışan uluslararası ajan ağı çökertildi
Anne ve babasını öldüren hukuk öğrencisi, parkta elleri kanlı halde bulundu

Hukuk öğrencisi, anne ve babasını öldürdü

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yoğun bakımdaki Kadir İnanır'dan haber var

Yoğun bakımdaki Kadir İnanır'dan haber var
Süper Lig'in alt tarafı fokur fokur kaynıyor! Ateş hattında hesap kitap zamanı

Süper Lig'in alt tarafı kaynıyor! Ateş hattında hesap kitap zamanı
Fenerbahçe resmen açıkladı! Yıldız isimle 3 yıllık imza

Fenerbahçe resmen açıkladı! Yıldız isimle 3 yıllık imza
Karakaya Barajı'nda üç kapak birden açıldı, ihtişamı gören telefona sarıldı

Üç kapak birden açıldı, ihtişamı gören telefona sarıldı
Annesine cinsel saldırıda bulunan ağabeyini öldürdü, 2 yıl ceza verilip tahliye edildi

Annesine tecavüze kalkışan abisini öldürdü! Davada dikkat çeken karar
Salon kahkahalara boğuldu! Aziz Yıldırım'dan dernek başkanına şaka

Fazla konuşan dernek başkanına tek cümle etti, ortalık yıkıldı

Ünlü çiftten kötü haber! 8 yıllık evlilik sessiz sedasız bitti

Ünlü çiftten kötü haber! 8 yıl tek imza ile bitti