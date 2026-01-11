Ahırda çıkan yangın, evin çatısına sıçradı
Tokat'ın Erbaa ilçesinde ahırda başlayan yangın, 2 katlı bir evin çatısına sıçradı. İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
TOKAT'ın Erbaa ilçesinde ahırda başlayan yangın 2 katlı evin çatısına sıçradı. Yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.
Erek Mahallesi Selçuklu Caddesi'nde Resul Soymaz'a ait ahırda saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede yanında bulunan 2 katlı binanın çatısına sıçradı. Çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren müdahalesiyle söndürüldü. Yangında ahırdaki samanlar yanarken, evin çatısında hasar meydana geldi.
Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Haber-Kamera: İbrahim UĞUR / TOKAT,