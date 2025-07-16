Tokat'ta Ağaca Çarpan Hafif Ticari Araçta 4 Kişi Yaralandı
Tokat'ın Niksar ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, yol kenarındaki bir ağaca çarptı. Kazada 4 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Tokat'ın Niksar ilçesinde ağaca çarpan hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı.
Volkan G. idaresindeki 16 CVB 49 plakalı hafif ticari araç, Niksar-Erbaa D-100 kara yolu Gürçeşme beldesi yakınlarında yol kenarındaki ağaca çarptı.
Kazada sürücü ile araçtaki Gökhan G., Salime Y. ve Fatma G. yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar, Niksar Belediyesi itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Yaralılar, Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ahmet Can Korkmaz - Güncel