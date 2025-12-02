Tokat'ta Acil Çağrı Merkezi, Boğulan Bebeği Kurtardı

Tokat'ta 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak 1 aylık bebeğinin nefes borusuna süt kaçtığını söyleyip yardım isteyen anneye 112 çalışanı tarafından verilen talimatlarla bebeğin hayatı kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Tokat 112 Acil Çağrı Merkezini arayan bir anne, 1 ay 1 haftalık bebeğinin boğazına süt kaçtığını, bebeğin tıkandığını belirterek yardım istedi.

Çağrı merkezinde yönlendirici olarak görev yapan Rabia Aktaş, anneye bebeğe acil müdahale için talimatlarda bulundu. Annenin talimatlara uyması sonucu bebek hayata döndü.

Aktaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, 10 yıldır çağrı yönlendirmede çalıştığını söyledi.

Mesaisi devam ederken bir çağrının geldiğini anlatan Aktaş, "Anne panik halindeydi. Bir aylık bebeği emzirirken soluk borusuna süt kaçmış. Bir şekilde yardımcı olmam gerekiyordu anneye. Bir yandan da ambulansı yönlendirdim. Bebeğini kolunun üzerine yere bakacak şekilde yatırmasını söyledim. Anne bu söylediğimi yaptı zaten. Elinin ayası ile sırtından omuzuna doğru süpürür şekilde yapmasını söyledim. Birkaç saniye sonra bebeğin ağladığını duydum."

Panik halindeki annenin konuşmaları sonucu sakinleştiğini ve bebeğinin hayatını doğru müdahaleleri yaparak kurtardığını anlatan Aktaş, "Bebeğin sesini duyunca anne kadar ben de sevindim. Bebeğin tekrar yaşama tutunmasına ayrı sevindim. Ben de bir anne olduğum için ilk sesini duyduğumda ister istemez ben de panik oldum. Bu şekilde devam etseydim anneye yardımcı olamayacağımı fark ettim." dedi.