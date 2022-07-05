Tokat'ta 950 litre kaçak içki ele geçirildi - Haberler

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Tokat'ta 950 litre kaçak içki ele geçirildi

AA - Ekber Türkoğlu - Güncel
Tokat'ta 950 litre kaçak içki ele geçirildi

Tokat'ta düzenlenen operasyonda 950 litre kaçak içki ele geçirildi.

Tokat'ta düzenlenen operasyonda 950 litre kaçak içki ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Yağmurlu köyünde bir kişinin kaçak içki sattığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, şüphelinin evinde, iş yerinde ve aracında yaptığı aramada 950 litre kaçak içki ele geçirdi.

Zanlı, jandarma tarafından gözaltına alındı.

AA / Ekber Türkoğlu - Güncel

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