Tokat'ta 8 Ton Kaçak Orman Emvali Ele Geçirildi
Tokat'ın Erbaa ilçesinde jandarma ekipleri, orman emvali kaçakçılığı yapan bir kişiyi tutukladı. Yapılan denetimlerde yaklaşık 8 ton kaçak orman emvali ele geçirildi.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde jandarma ekipleri, yaklaşık 8 ton kaçak orman emvali ele geçirdi, gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Keçeci Jandarma Karakol Komutanlığı ve Erbaa Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, gerçekleştirdikleri denetimde Canbolat köyü yakınlarında orman emvali kaçakçılığı yapıldığını tespit etti.
Çalışmalar neticesinde yaklaşık 8 ton kaçak orman emvali ele geçirildi, şüpheli C.P. gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan C.P. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.