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Tokat'ta 5 kişi KKKA hastalığı teşhisiyle tedavi görüyor

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Tokat'ta kenelerin yapışması sonucu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) teşhisi konulan 5 kişi, TOGÜ Hastanesinde tedavi altına alındı. Hastaların sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi.

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı teşhisi konulan 5 kişi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Hastanesinde tedavi ediliyor.

Vücutlarına yapışan kene nedeniyle rahatsızlanan 5 kişi, TOGÜ Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü'ne başvurdu.

KKKA hastalığı tanısıyla tedavi altına alınan hastaların genel sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu
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