Tokat'ta 5 kişi KKKA hastalığı teşhisiyle tedavi görüyor
Tokat'ta kenelerin yapışması sonucu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) teşhisi konulan 5 kişi, TOGÜ Hastanesinde tedavi altına alındı. Hastaların sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi.
Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı teşhisi konulan 5 kişi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Hastanesinde tedavi ediliyor.
Vücutlarına yapışan kene nedeniyle rahatsızlanan 5 kişi, TOGÜ Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü'ne başvurdu.
KKKA hastalığı tanısıyla tedavi altına alınan hastaların genel sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.
Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu