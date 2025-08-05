Tokat'ta 5 Katlı Apartmanda Yangın

Tokat'ta 5 Katlı Apartmanda Yangın
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Tokat'ın Turhal ilçesinde bir apartmanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

TOKAT'ın Turhal ilçesinde 5 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 11.00 sıralarında Turhal ilçesi Kova Mahallesi Gaziosmanpaşa Caddesi'ndeki 5 katlı apartmanın çatı katında çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yangını söndürdü. Yangın, dron ile havadan görüntülenirken, neden çıktığı araştırılıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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