Tokat'ta 5 Katlı Apartmanda Çatı Yangını

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Tokat'ın Turhal ilçesinde bir apartmanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

TOKAT'ın Turhal ilçesinde 5 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 11.00 sıralarında Turhal ilçesi Kova Mahallesi Gaziosmanpaşa Caddesi üzerindeki 5 katlı apartmanın çatı katında meydana geldi. İddiaya göre, apartmanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına alıp, söndürdü. Yangın, dron ile havadan görüntülenirken, neden çıktığı ise araştırılıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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