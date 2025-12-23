Haberler

Tokat'ta 485 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Tokat İl Jandarma Komutanlığı, Tokat-Sivas kara yolunda durdurulan bir araçta yaptıkları aramada 485 kilogram kaçak tütün buldu. Olayla ilgili bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Tokat'ta jandarma ekipleri, 485 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tokat- Sivas kara yolunda durdurdukları aracı kontrol ederken dedektör köpeğin tepki vermesi üzerine bagaj kısmında arama yaptı.

Aramada, 485 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Dursun Ekrem Er - Güncel
