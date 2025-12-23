Tokat'ta 485 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
Tokat İl Jandarma Komutanlığı, Tokat-Sivas kara yolunda durdurulan bir araçta yaptıkları aramada 485 kilogram kaçak tütün buldu. Olayla ilgili bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tokat- Sivas kara yolunda durdurdukları aracı kontrol ederken dedektör köpeğin tepki vermesi üzerine bagaj kısmında arama yaptı.
Aramada, 485 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.
Şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Kaynak: AA / Dursun Ekrem Er - Güncel