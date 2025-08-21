Tokat'ta 4 Büyüklüğünde Deprem
Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 01.24'te 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre, depremin derinliği 7,2 kilometre olarak belirlendi.
Tokat'ın Sulusaray ilçesinde saat 01.24'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sulusaray ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, 7,2 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Kaynak: AA / Emrullah Cesur - Güncel