Tokat'ta 4 Büyüklüğünde Deprem

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 01.24'te 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre, depremin derinliği 7,2 kilometre olarak belirlendi.

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde saat 01.24'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sulusaray ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 7,2 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Kaynak: AA / Emrullah Cesur - Güncel
Gittikleri düğün felaketi oldu! Vücudunun yüzde 16'sı dondu

Gittikleri düğün felaketi oldu! Vücudunun yüzde 16'sı dondu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti hakkında şiddet iddiası

Ünlü çift hakkında şok iddia! Komşular yaşananlara şahit oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.