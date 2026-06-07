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TOKAT'TA 4 BELDEDE 5 BİN 682 SEÇMEN SANDIK BAŞINDA

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Tokat'ta köy statüsünden beldeye dönüşen 4 yerleşim yerinde belediye başkanı ve meclis üyelerini belirlemek için ara seçim yapılıyor. 5 bin 682 seçmen, 20 sandıkta oy kullanıyor.

1) TOKAT'TA 4 BELDEDE 5 BİN 682 SEÇMEN SANDIK BAŞINDA

TOKAT'ta belde statüsüne kavuşan 4 yerleşim yerinde belediye başkanı ve meclis üyelerini belirlemek için 5 bin 682 seçmen sandık başına gidiyor. Beldelerde oy kullanma işlemi 08.00 itibarıyla başladı.

Tokat'ta hukuki süreçlerin ardından köy statüsünden belde statüsüne kavuşan Reşadiye ilçesine bağlı Yolüstü ve Çevrecik, Almus ilçesine bağlı Bağtaşı ile Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşçu beldelerinde, belediye başkanı ve meclis üyelerini belirlemek için seçmen sandık başına gitmeye başladı. Toplam 5 bin 682 seçmenin oy kullanacağı ara seçimlerde, oy verme işlemleri saat 08.00 itibarıyla başladı.

5 BİN 682 SEÇMEN, 20 SANDIKTA OY KULLANACAK

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) koordinesinde gerçekleştirilen ara seçimlerde beldelerin mahalle, sandık ve seçmen sayıları ise şu şekilde:

Reşadiye- Çevrecik beldesi: 4 mahallede toplam 2 bin 166 seçmen, 7 sandıkta oy kullanıyor.

Reşadiye- Yolüstü beldesi: 4 mahallede toplam bin 600 seçmen, 7 sandıkta oy kullanıyor.

Almus- Bağtaşı beldesi: 3 mahallede toplam bin 206 seçmen, 4 sandıkta oy kullanıyor.

Yeşilyurt- Kuşçu beldesi: 2 mahallede toplam 710 seçmen, 2 sandıkta oy kullanıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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